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Росіяни обстріляли центр Херсона: 7 загиблих, понад пів сотні поранених

Роман ПетренкоСубота, 24 грудня 2022, 13:11
фото зеленського

24 грудня росіяни обстріляли центр міста Херсон, вже відомо про 7 загиблих та 58 поранених, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський, заступник голови ОП Кирило Тимошенко, Офіс генпрокурора у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення.

Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення".

Пряма мова Тимошенка: "Загинули люди, зруйновано будівлі.

Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці.

На зараз відомо про мінімум 5 загиблих та 20 поранених".

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Деталі: 23 листопада теж було в Херсоні 5 загиблих та 17 поранених.

Оновлено: За даними прокуратури, 8 людей загинули.

О 13.30 Тимошенко повідомив, що обстріл центра Херсона забрав життя 7 людей. Станом цей момент відомо про 58 поранених, з них 18 - важких.

 

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Теми: Херсонобстріл
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