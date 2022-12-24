Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли центр Херсона: 7 погибших, более полусотни раненых

Роман ПетренкоСуббота, 24 декабря 2022, 13:11
фото зеленского

24 декабря россияне обстреляли центр города Херсон, уже известно о 7 погибших и 57 раненых, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, Офис генпрокурора в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения.

Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради запугивания и удовольствия".

Прямая речь Тимошенко: "Погибли люди, разрушены здания.

Центр города, выходной день, много людей на улице.

На сейчас известно о минимум 5 погибших и 20 раненых".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: 23 ноября тоже было в Херсоне 5 погибших и 17 раненых.

Обновлено: Тимошенко позже сообщил, что уже известно о 58 раненых, 18 из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным прокуратуры, 8 человек погибли.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Херсонобстрел
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

карта, обновлено от 09:26По всей Украине звучала воздушная тревога

Зеленский выступит в Раде - источники

Россияне замедлили наступление на Бахмут и хотят тактическую или оперативную паузу – ISW

Во время разминирования Херсонщины погибли трое спасателей

ПЦУ и УГКЦ будут вместе думать над реформой церковного календаря

Путин уже проиграл войну, как Гитлер в 1943 - вице-президент Еврокомиссии

Все новости...
Лукашенко полетел к Путину
Оккупанты вывезли "администрацию" РФ из Сватово в Луганск – глава ОГА
Россияне устраивают "карусели" в Беларуси, чтобы держать Украину в напряжении – ГУР
Россияне вывели в Черное море 3 носителя "Калибров", всего 20 ракет – ВМС
Последние новости
11:47
Tesla приостановила производство на своем заводе в Шанхае
11:32
Россияне обстреляли 8 областей, пытались штурмовать несколько сел в Донецкой области – ОВА
11:25
Предлагают стабильную связь: мошенники изобрели новую схему выманивания денег
11:18
карта, обновлено от 09:26По всей Украине звучала воздушная тревога
11:09
В Англии во время стрельбы в пабе на Сочельник погибла женщина, есть раненые
10:55
Зеленский выступит в Раде - источники
10:52
Украина получит 2500 генераторов от ОАЭ
10:42
видео Украинские защитники отработали уничтожение врага в Киевской области
10:38
фото, видеоВ России новый масштабный пожар – горел ТЦ на Кубани
10:35
фотоКакой была новогодняя елка в свободном Мариуполе год назад и как она выглядит сейчас
Все новости...