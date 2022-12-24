Россияне обстреляли центр Херсона: 7 погибших, более полусотни раненых

24 декабря россияне обстреляли центр города Херсон, уже известно о 7 погибших и 57 раненых, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, Офис генпрокурора в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения.

Реклама:

Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради запугивания и удовольствия".

Прямая речь Тимошенко: "Погибли люди, разрушены здания.

Центр города, выходной день, много людей на улице.

ВИДЕО ДНЯ

На сейчас известно о минимум 5 погибших и 20 раненых".

Детали: 23 ноября тоже было в Херсоне 5 погибших и 17 раненых.

Обновлено: Тимошенко позже сообщил, что уже известно о 58 раненых, 18 из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным прокуратуры, 8 человек погибли.