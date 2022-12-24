Катували бійців АТО: четверо російських військових отримали по 11 років тюрми

Суд дав по 11 років позбавлення волі чотирьом російським військовим, які катували учасників АТО на Харківщині.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, пресслужба Харківської обласної прокуратури

Деталі: Серед засуджених – двоє кадрових співробітників 16-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління генерального штабу збройних сил Росії (раніше мало назву ГРУ). Ще двоє – найманці російської приватної військової компанії "Редут".

Реклама:

Саме вони на початку вересня 2022 року викрали трьох мешканців селища Борова, які брали участь в АТО.

Викрадених чоловіків окупанти тримали зв’язаними у земляній ямі з мішками на голові. До потерпілих застосовували жорстокі тортури і погрожували вбивством.

ВІДЕО ДНЯ

Таким чином загарбники проводили допити і намагалися "вибити" інформацію про інших українських патріотів. Після катувань та нелюдських тортур російські солдати відпустили потерпілих.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Прокуратура зазначає, що всі четверо російських військових повністю визнали провину та розкаялися. У судовому засіданні вони також додали, що просять вибачення у всього українського народу.

23 грудня Котелевський районний суд Полтавської області задовольнив у повному обсязі клопотання обласної прокуратури та призначив російським військовослужбовцям покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Що передувало: Контррозвідники СБУ разом із спецпризначенцями ЦСО "А" знешкодили ворожу групу під час бойової операції у жовтні 2022 року.