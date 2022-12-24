Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Катували бійців АТО: четверо російських військових отримали по 11 років тюрми

Валентина РоманенкоСубота, 24 грудня 2022, 13:19
Катували бійців АТО: четверо російських військових отримали по 11 років тюрми
фото прокуратури

Суд дав по 11 років позбавлення волі чотирьом російським військовим, які катували учасників АТО на Харківщині.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, пресслужба Харківської обласної прокуратури

Деталі: Серед засуджених – двоє кадрових співробітників 16-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління генерального штабу збройних сил Росії (раніше мало назву ГРУ). Ще двоє – найманці російської приватної військової компанії "Редут".

Реклама:

Саме вони на початку вересня 2022 року викрали трьох мешканців селища Борова, які брали участь в АТО.

Викрадених чоловіків окупанти тримали зв’язаними у земляній ямі з мішками на голові. До потерпілих застосовували жорстокі тортури і погрожували вбивством.

ВІДЕО ДНЯ

Таким чином загарбники проводили допити і намагалися "вибити" інформацію про інших українських патріотів. Після катувань та нелюдських тортур російські солдати відпустили потерпілих.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Прокуратура зазначає, що всі четверо російських військових повністю визнали провину та розкаялися. У судовому засіданні вони також додали, що просять вибачення у всього українського народу.

23 грудня Котелевський районний суд Полтавської області задовольнив у повному обсязі клопотання обласної прокуратури та призначив російським військовослужбовцям покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Що передувало: Контррозвідники СБУ разом із спецпризначенцями ЦСО "А" знешкодили ворожу групу під час бойової операції у жовтні 2022 року.

Теми: СБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
СБУ
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: