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Катували бійців АТО: четверо російських військових отримали по 11 років тюрми

Валентина РоманенкоСубота, 24 грудня 2022, 14:19
фото прокуратури

Суд дав по 11 років позбавлення волі чотирьом російським військовим, які катували учасників АТО на Харківщині.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, пресслужба Харківської обласної прокуратури

Деталі: Серед засуджених – двоє кадрових співробітників 16-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління генерального штабу збройних сил Росії (раніше мало назву ГРУ). Ще двоє – найманці російської приватної військової компанії "Редут".

Саме вони на початку вересня 2022 року викрали трьох мешканців селища Борова, які брали участь в АТО.

Викрадених чоловіків окупанти тримали зв’язаними у земляній ямі з мішками на голові. До потерпілих застосовували жорстокі тортури і погрожували вбивством.

Таким чином загарбники проводили допити і намагалися "вибити" інформацію про інших українських патріотів. Після катувань та нелюдських тортур російські солдати відпустили потерпілих.

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На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Прокуратура зазначає, що всі четверо російських військових повністю визнали провину та розкаялися. У судовому засіданні вони також додали, що просять вибачення у всього українського народу.

23 грудня Котелевський районний суд Полтавської області задовольнив у повному обсязі клопотання обласної прокуратури та призначив російським військовослужбовцям покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Що передувало: Контррозвідники СБУ разом із спецпризначенцями ЦСО "А" знешкодили ворожу групу під час бойової операції у жовтні 2022 року.

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Теми: СБУвійна
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