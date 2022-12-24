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Пытали бойцов АТО: четверо российских военных получили по 11 лет тюрьмы

Валентина РоманенкоСуббота, 24 декабря 2022, 13:19
Пытали бойцов АТО: четверо российских военных получили по 11 лет тюрьмы
фото прокуратуры

Суд дал по 11 лет лишения свободы четырем российским военным, которые пытали участников АТО на Харьковщине.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Детали: Среди осужденных - двое кадровых сотрудников 16-й отдельной бригады специального назначения главного управления генерального штаба вооруженных сил России (ранее называлось ГРУ). Еще двое - наемники российской частной военной компании "Редут".

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Именно они в начале сентября 2022 года похитили трех жителей поселка Боровая, которые принимали участие в АТО.

Похищенных мужчин оккупанты держали связанными в земляной яме с мешками на голове.  потерпевшим применяли жестокие пытки и угрожали убийством.

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Таким образом захватчики проводили допросы и пытались "выбить" информацию о других украинских патриотах. После нечеловеческих пыток и издевательств российские солдаты отпустили потерпевших.

На основании собранных доказательств суд признал фигурантов в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Прокуратура отмечает, что все четверо российских военных полностью признали вину и раскаялись. В судебном заседании они также добавили, что просят прощения у всего украинского народа.

23 декабря Котелевский районный суд Полтавской области удовлетворил в полном объеме ходатайство областной прокуратуры и назначил российским военнослужащим наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Сейчас идет срок на апелляционное обжалование приговора.

Что предшествовало: Контрразведчики СБУ вместе со спецназовцами ЦСО "А" обезвредили вражескую группу во время боевой операции в октябре 2022 года.

Темы: СБУвойна
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