Посол США засудила російський обстріл Херсона

Пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк засудила обстріл Росією Херсона, внаслідок чого загинули щонайменше восьмеро людей і багато зазнали поранень.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні – знову жорстока атака Росії на нещодавно звільнений Херсон. Мешканці міста і так сильно постраждали, коли російські війська, що відступали, відключили електроенергію й воду. За попередніми даними, багато загиблих і поранених. Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва", – написала вона у Twitter.

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Як повідомлялося, вранці в суботу російські війська обстріляли центр міста Херсон. За останніми даними, вже відомо про вісьмох загиблих та 58 поранених.

Єдиний обласний центр, який Росії вдалося захопити з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, повернувся під український контроль на початку листопада внаслідок контрнаступу українських сил.