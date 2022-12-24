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Посол США осудила российский обстрел Херсона

Суббота, 24 декабря 2022, 14:27
последствия обстрела Херсона 24 декабря. фото из Telegram Зеленского

Госпожа посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк осудила обстрел Россией Херсона, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек и многие получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня - снова жестокая атака России на недавно освобожденный Херсон. Жители города и так сильно пострадали, когда российские войска, которые отступали, отключили электроэнергию и воду. По предварительным данным, много погибших и раненых. Очень ужасно, особенно накануне Рождества", - написала она в Twitter.

Как сообщалось, утром в субботу российские войска обстреляли центр города Херсон. По последним данным, уже известно о восьми погибших и 58 раненых.

Единственный областной центр, который России удалось захватить с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля, вернулся под украинский контроль в начале ноября в результате контрнаступления украинских сил.

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