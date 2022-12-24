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Росіяни зруйнували школу й пошкодили історичну будівлю в Запорізькій області, є загибла

Катерина ТищенкоСубота, 24 грудня 2022, 15:08
Росіяни зруйнували школу й пошкодили історичну будівлю в Запорізькій області, є загибла
наслідки обстрілу Запорізької області, фото поліції

Внаслідок обстрілу з боку росіян у Запорізькій області зруйновано школу, пошкоджені оселі та історична будівля, також виявлено тіло загиблої у четвер мешканки.

Джерело: поліція Запорізької області

 
наслідки обстрілу Запорізької області, фото поліції

Дослівно: "Цієї ночі окупанти застосували проти мирних жителів села Лежине Запорізького району ЗРК С-300. Вщент зруйнована школа, пошкоджені оселі та історична будівля – такі наслідки чергового акту "демілітаризації" РФ задокументували поліцейські.

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Ракети влучили в будівлю місцевого навчально-виховного комплексу та зруйнували його вщент. У довколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило фасади й дахи, парканні огорожі…

Крім того, вогневої атаки зазнала історична будівля в районному центрі Гуляйпільської ОТГ. Осколками снарядів пошкоджено фасади та дах приміщення.

 

Від збройної агресії окупантів страждає мирне населення регіону. Вчора в одному з населених пунктів Пологівського району виявили тіло 40-річної жінки, яка загинула від отриманих осколкових поранень під час артобстрілу, що відбувся напередодні".

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Деталі: За всіма фактами воєнних злочинів зібрані доказові матеріали та відкриті кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 

Поліція також повідомляє, що за минулу добу евакуйовано залізничним транспортом з міста Запоріжжя до міст Львів, Чоп та Ковель 1053 особи, з них – 98 дітей.

Теми: Запорізька областьвійна
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