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Россияне разрушили школу и повредили историческое здание в Запорожской области, есть погибшая

Катерина ТищенкоСуббота, 24 декабря 2022, 15:08
Россияне разрушили школу и повредили историческое здание в Запорожской области, есть погибшая
последствия обстрела Запорожской области, фото полиции

В результате обстрела со стороны россиян в Запорожской области разрушена школа, повреждены дома и историческое здание, также обнаружено тело погибшей в четверг жительницы.

Источник: полиция Запорожской области

 
последствия обстрела Запорожской области, фото полиции

Дословно: "Этой ночью оккупанты применили против мирных жителей села Лежино Запорожского района ЗРК С-300. Полностью разрушена школа, повреждены дома и историческое здание - такие последствия очередного акта "демилитаризации" РФ задокументировали полицейские.

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Ракеты попали в здание местного учебно-воспитательного комплекса и разрушили его до основания. В близлежащих домах взрывной волной выбило окна, повредило фасады и крыши, заборные ограждения...

Кроме того, огневой атаке подверглось историческое здание в районном центре Гуляйпольской ОТГ. Осколками снарядов повреждены фасады и крыша помещения.

 

От вооруженной агрессии оккупантов страдает мирное население региона. Вчера в одном из населенных пунктов Пологовского района обнаружили тело 40-летней женщины, которая погибла от полученных осколочных ранений во время артобстрела, состоявшегося накануне".

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Детали: По всем фактам военных преступлений собраны доказательные материалы и открыты уголовные производства по ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

 

Полиция также сообщает, что за минувшие сутки эвакуированы железнодорожным транспортом из города Запорожье в города Львов, Чоп и Ковель 1053 человека, из них – 98 детей.

Темы: Запорожская областьвойна
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