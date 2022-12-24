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Ранковий обстріл Херсона: горіло 66 автомобілів

Катерина ТищенкоСубота, 24 грудня 2022, 15:29
Ранковий обстріл Херсона: горіло 66 автомобілів
наслідки обстрілу Херсона 24 грудня, фото МВС

Внаслідок ранкового обстрілу Херсона горіли 66 легкових авто, пожежі ліквідували.

Джерело: МВС України

Дослівно: "24 грудня близько 11:00 внаслідок чергового обстрілу РФ із реактивних систем залпового вогню по житловому району міста зайнялися 66 легкових автомобілів.

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Рятувальники протягом 40 хвилин ліквідували пожежі. Кількість загиблих та постраждалих уточнюється".

Що передувало: 24 грудня росіяни обстріляли центр Херсона, відомо про 7 загиблих та 58 поранених.

Теми: Херсонвійнаавто
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