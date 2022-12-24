Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ранковий обстріл Херсона: горіло 66 автомобілів

Катерина ТищенкоСубота, 24 грудня 2022, 16:29
наслідки обстрілу Херсона 24 грудня, фото МВС

Внаслідок ранкового обстрілу Херсона горіли 66 легкових авто, пожежі ліквідували.

Джерело: МВС України

Дослівно: "24 грудня близько 11:00 внаслідок чергового обстрілу РФ із реактивних систем залпового вогню по житловому району міста зайнялися 66 легкових автомобілів.

Рятувальники протягом 40 хвилин ліквідували пожежі. Кількість загиблих та постраждалих уточнюється".

Що передувало: 24 грудня росіяни обстріляли центр Херсона, відомо про 7 загиблих та 58 поранених.

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Херсонвійнаавто
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Путін досі розповідає казки, що 99,9% росіян "готові все покласти в інтересах батьківщини"

Варфоломій привітав українців з Різдвом: Церква захоплюється вашою мужністю

Данілов радить не називати росіян "орками та свинособаками"

відеоРосіяни втратили під Бахмутом тисячі військових – Гайдай

Зеленський виступить у Раді – джерела

Росіяни сповільнили наступ на Бахмут і хочуть тактичну або оперативну паузу – ISW

Усі новини...
Росіяни влаштовують "каруселі" в Білорусі, щоб тримати Україну в напрузі – ГУР
Росіяни вивели в Чорне море 3 носії "Калібрів", загалом 20 ракет – ВМС
За добу в районі Бахмута росіяни втратили 90 осіб вбитими і 100 пораненими – ЗСУ
Кулеба після удару РФ по Херсону: Україна потребує активної підтримки Заходу
Останні новини
16:50
Чудо Різдво: у Білорусі горів російський МіГ – ЗМІ
16:27
У Дністер потрапили нафтопродукти, на Прикарпатті норми перевищено у 200 разів - ОДА
16:25
оновлено від 14:32Друга за день повітряна тривога по всій Україні тривала майже 2 години
16:18
У Берліні поліцейські водолази обшукали канал у справі "пограбування століття" у Дрездені
16:07
Путін досі розповідає казки, що 99,9% росіян "готові все покласти в інтересах батьківщини"
16:06
Кліматичні активісти хотіли зірвати телевізійну різдвяну службу у Німеччині
16:04
Центробанк Ізраїля надав ліцензію на створення нового цифрового банку
16:01
фотоОкупанти атакували ракетами промзону Краматорська
15:38
Криголам "Ноосфера" розпочав новий антарктичний сезон
15:30
Варфоломій привітав українців з Різдвом: Церква захоплюється вашою мужністю
Усі новини...