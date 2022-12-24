Ранковий обстріл Херсона: горіло 66 автомобілів
Субота, 24 грудня 2022, 16:29
Внаслідок ранкового обстрілу Херсона горіли 66 легкових авто, пожежі ліквідували.
Джерело: МВС України
Дослівно: "24 грудня близько 11:00 внаслідок чергового обстрілу РФ із реактивних систем залпового вогню по житловому району міста зайнялися 66 легкових автомобілів.
Рятувальники протягом 40 хвилин ліквідували пожежі. Кількість загиблих та постраждалих уточнюється".
Що передувало: 24 грудня росіяни обстріляли центр Херсона, відомо про 7 загиблих та 58 поранених.
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