Утренний обстрел Херсона: горело 66 автомобилей

В результате утреннего обстрела Херсона горели 66 легковых авто, пожары ликвидировали.

Источник: МВД Украины

Дословно: "24 декабря около 11:00 в результате очередного обстрела РФ из реактивных систем залпового огня по жилому району города загорелись 66 легковых автомобилей.

Спасатели в течение 40 минут ликвидировали пожары. Количество погибших и пострадавших уточняется".

Что предшествовало: 24 декабря россияне обстреляли центр Херсона, известно о 7 погибших и 58 раненых.