Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Утренний обстрел Херсона: горело 66 автомобилей

Катерина ТищенкоСуббота, 24 декабря 2022, 15:29
Утренний обстрел Херсона: горело 66 автомобилей
последствия обстрела Херсона 24 декабря, фото МВД

В результате утреннего обстрела Херсона горели 66 легковых авто, пожары ликвидировали.

Источник: МВД Украины

Дословно: "24 декабря около 11:00 в результате очередного обстрела РФ из реактивных систем залпового огня по жилому району города загорелись 66 легковых автомобилей.

Реклама:

Спасатели в течение 40 минут ликвидировали пожары. Количество погибших и пострадавших уточняется".

Что предшествовало: 24 декабря россияне обстреляли центр Херсона, известно о 7 погибших и 58 раненых.

Темы: Херсонвойнаавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Россияне устраивают "карусели" в Беларуси, чтобы держать Украину в напряжении – ГУР
Россияне вывели в Черное море 3 носителя "Калибров", всего 20 ракет – ВМС
За сутки в районе Бахмута россияне потеряли 90 человек убитыми и 100 ранеными – ВСУ
Кулеба после удара РФ по Херсону: Украина нуждается в активной поддержке Запада
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: