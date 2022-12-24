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Утренний обстрел Херсона: горело 66 автомобилей

Катерина ТищенкоСуббота, 24 декабря 2022, 16:29
последствия обстрела Херсона 24 декабря, фото МВД

В результате утреннего обстрела Херсона горели 66 легковых авто, пожары ликвидировали.

Источник: МВД Украины

Дословно: "24 декабря около 11:00 в результате очередного обстрела РФ из реактивных систем залпового огня по жилому району города загорелись 66 легковых автомобилей.

Спасатели в течение 40 минут ликвидировали пожары. Количество погибших и пострадавших уточняется".

Что предшествовало: 24 декабря россияне обстреляли центр Херсона, известно о 7 погибших и 58 раненых.

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Темы: Херсонвойнаавто
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