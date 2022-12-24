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Кулеба після удару РФ по Херсону: Україна потребує активної підтримки Заходу

"Європейська правда"Субота, 24 грудня 2022, 15:37

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після російського удару по Херсону, внаслідок якого щонайменше восьмеро людей загинули, закликав Захід до активної та довготривалої підтримки України.

Про це, як передає "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter.

"Святвечір. Російський терористичний удар по Херсону призвів до численних жертв серед мирного населення. Поки сім'ї в Європі, Північній Америці та інших країнах готують святкові вечері, подумайте про Україну, яка зараз бореться зі злом. Ми потребуємо вашої активної та довготривалої підтримки, щоб перемогти", – йдеться в дописі.

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Як повідомлялося, вранці в суботу російські війська обстріляли центр міста Херсон. За останніми даними, вже відомо про 7 загиблих та 58 поранених. Обстріл засудила пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

Єдиний обласний центр, який Росії вдалося захопити з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, повернувся під український контроль на початку листопада внаслідок контрнаступу українських сил.

Теми: ХерсонвійнаМЗС
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