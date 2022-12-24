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Кулеба после удара РФ по Херсону: Украина нуждается в активной поддержке Запада

"Европейская правда"Суббота, 24 декабря 2022, 15:37

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после российского удара по Херсону, в результате которого по меньшей мере восемь человек погибли, призвал Запад к активной и долговременной поддержке Украины.

Об этом, как передает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter.

"Сочельник. Российский террористический удар по Херсону привел к многочисленным жертвам среди мирного населения. Пока семьи в Европе, Северной Америке и других странах готовят праздничные ужины, подумайте об Украине, которая сейчас борется со злом.

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Мы нуждаемся в вашей активной и долговременной поддержке, чтобы победить", - говорится в твите.

Как сообщалось, утром в субботу российские войска обстреляли центр города Херсон. По последним данным, уже известно о 7 погибших и 58 раненых. Обстрел осудила посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк.

Единственный областной центр, который России удалось захватить с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля, вернулся под украинский контроль в начале ноября в результате контрнаступления украинских сил.

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Темы: ХерсонвойнаМИД
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