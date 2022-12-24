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Обстріл Херсона: кількість загиблих зросла до 10, 55 поранених

Катерина ТищенкоСубота, 24 грудня 2022, 18:03
наслідки обстрілу Херсона 24 грудня, фото з Telegram Володимира Зеленського

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсона 24 грудня зросла до 10, ще 55 осіб поранено.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На цей момент у нас 55 поранених,… 10 загиблих. Із поранених 18 перебувають у важкому стані".

Деталі: Янушевич зазначив, що внаслідок обстрілу в суботу не постраждали діти.

Однак внаслідок обстрілу в п’ятницю, 23 грудня, постраждала 6-річна дитина.

"У нас було 17 поранених і 5 людей загинуло. Серед поранених є 6-річна дівчинка, за життя якої боролися наші медики, її вдалося врятувати. Але дитина залишилася без ока, у неї забрали вухо, в неї переламана нога. Ми будемо евакуювати її в Київ", - сказав голова ОВА.

Що передувало: 24 грудня росіяни обстріляли центр Херсона, відомо про 7 загиблих та 58 поранених.

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Теми: Херсонвійна
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