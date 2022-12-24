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Обстрел Херсона: количество погибших возросло до 10, 55 раненых

Катерина ТищенкоСуббота, 24 декабря 2022, 17:03
Обстрел Херсона: количество погибших возросло до 10, 55 раненых
последствия обстрела Херсона 24 декабря, фото из Telegram Владимира Зеленского

Количество погибших в результате обстрела Херсона 24 декабря возросло до 10, еще 55 человек ранены.

Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в эфире телемарафона

Прямая речь: "На данный момент у нас 55 раненых, ... 10 погибших. Из раненых 18 находятся в тяжелом состоянии".

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Детали: Янушевич отметил, что в результате обстрела в субботу не пострадали дети.

Однако в результате обстрела в пятницу, 23 декабря, пострадал 6-летний ребенок.

"У нас было 17 раненых и 5 человек погибло. Среди раненых есть 6-летняя девочка, за жизнь которой боролись наши медики, ее удалось спасти. Но ребенок остался без глаза, у нее забрали ухо, у нее переломана нога. Мы будем эвакуировать ее в Киев", - сказал глава ОГА.

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Что предшествовало: 24 декабря россияне обстреляли центр Херсона, известно о 7 погибших и 58 раненых.

Темы: Херсонвойна
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