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"Ми не чекатимемо дива, ми творитимемо його самі": Зеленський привітав українців з Різдвом

Роман ПетренкоСубота, 24 грудня 2022, 18:13
Ми не чекатимемо дива, ми творитимемо його самі: Зеленський привітав українців з Різдвом
скріншот

Президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом Різдва та закликав згадати, скільки люди пройшли від початку війни 24 лютого.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова Зеленського: "Вітаю зі світлим святом Різдва християн західного обряду! Цей день та всі прийдешні зимові свята ми зустрічаємо в непростих обставинах. Хтось побачить сьогодні першу зірку в небі над Бахмутом, Рубіжним, Кремінною. Хтось побачить її крізь діри понівеченого кулями даху власної оселі. Хтось зустріне свято в чужих домівках, але не в чужих людей – українців, що дали прихисток українцям.

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Хтось почує "Щедрик" іншою мовою – у Варшаві, Берліні, Лондоні, Нью-Йорку, Торонто та в багатьох інших містах і країнах. А хтось зустріне це Різдво у неволі, але хай памʼятає, що ми йдемо й по цих наших людей, ми повернемо свободу всім українцям і українкам.

Хоч би де ми були, ми будемо сьогодні разом. І разом подивимось у вечірнє небо. І разом згадаємо ранок 24 лютого. Згадаємо, скільки пройшли. Згадаємо "Азовсталь", Ірпінь, Бучу, Краматорськ, Зміїний, Чорнобаївку, Ізюм, Херсон. Ми загадаємо бажання. Одне на всіх. І відчуємо радість. Одну на всіх. І зрозуміємо істину. Одну на всіх.

І ми ніколи не відчуємо дефіциту хоробрості й незламності. Ми пережили багато гірких новин і будемо заслужено стрічати благу вість. Ми співатимемо колядки – бадьоро, як ніколи, – щоб гучніше за звук генератора. Ми почуємо голоси й привітання рідних – у душі, навіть якщо ляжуть зв'язок та інтернет. І навіть у суцільній темряві ми знайдемося, щоб міцно обійняти одне одного. І якщо не буде тепла, будемо обійматися довго, щоб зігріти одне одного".

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Нагадаємо: На Софійській площі у Києві родини полонених бійців з полку "Азов" влаштувавши акцію "Полк Азов: Різдво в полоні".

Теми: Зеленськийсвяткуваннявійна
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