Родичі полонених "азовців" влаштували різдвяну акцію в Києві
Субота, 24 грудня 2022, 17:02
На Софійській площі у Києві родини полонених бійців з полку "Азов" влаштувавши акцію "Полк Азов: Різдво в полоні".
Джерело: Суспільне
Деталі: Родичі полонених просять всіх українців, які святкуватимуть Різдво 25 грудня, помолитися за "азовців".
Організатори встановили на площі два столи. Один з них застелений скатертиною і накритий традиційними стравами на Святвечір, за ним сидять святково вдягнені люди.
На другому столі — вінок з гілок та металеві миски. За столом — хлопці у військовій формі, вони символізують "азовців", які зараз перебувають в полоні. Столи розділяє колючий дріт.
Позаду столу стоять люди з плакатами з гаслами "Де Азов?", "Поверніть Азов", "Азовсталь — повернути кожного живим" тощо.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників, серед яких і командири з "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко. Згідно з домовленостями, 5-ро командирів "Азова" мають перебувати в Туреччині до кінця війни під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
- 27 вересня керівник відділу у роботі з полоненими та їх сім'ями патронатної служби "Азову" Ольга Кравченко повідомляла, що в російському полоні залишалися близько 800 "азовців", з них більше 40 жінок, серед них є вагітні. Згодом ще частина полонених були звільнені за обмінами.