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Родичі полонених "азовців" влаштували різдвяну акцію в Києві

Катерина ТищенкоСубота, 24 грудня 2022, 16:02
Родичі полонених азовців влаштували різдвяну акцію в Києві
акція родичів полонених "азовців" у Києві, фото: Суспільне

На Софійській площі у Києві родини полонених бійців з полку "Азов" влаштувавши акцію "Полк Азов: Різдво в полоні".

Джерело: Суспільне

 
акція родичів "азовців" у Києві, фото: Суспільне

Деталі: Родичі полонених просять всіх українців, які святкуватимуть Різдво 25 грудня, помолитися за "азовців".

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Організатори встановили на площі два столи. Один з них застелений скатертиною і накритий традиційними стравами на Святвечір, за ним сидять святково вдягнені люди.

На другому столі — вінок з гілок та металеві миски. За столом — хлопці у військовій формі, вони символізують "азовців", які зараз перебувають в полоні. Столи розділяє колючий дріт.

 

Позаду столу стоять люди з плакатами з гаслами "Де Азов?", "Поверніть Азов", "Азовсталь — повернути кожного живим" тощо.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників, серед яких і командири з "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко. Згідно з домовленостями, 5-ро командирів "Азова" мають перебувати в Туреччині до кінця війни під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
  • 27 вересня керівник відділу у роботі з полоненими та їх сім'ями патронатної служби "Азову" Ольга Кравченко повідомляла, що в російському полоні залишалися близько 800 "азовців", з них більше 40 жінок, серед них є вагітні. Згодом ще частина полонених були звільнені за обмінами.

Теми: Азов полоненіакції
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