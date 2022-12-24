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"Мы не будем ждать чуда, мы будем творить его сами": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Роман ПетренкоСуббота, 24 декабря 2022, 18:13
Мы не будем ждать чуда, мы будем творить его сами: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Рождества и призвал вспомнить, сколько люди прошли с начала войны 24 февраля.

Источник: Зеленский в видео-обращении

Прямая речь Зеленского: "Поздравляю со светлым праздником Рождества христиан западного обряда! Этот день и все грядущие зимние праздники мы встречаем в непростых обстоятельствах. Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной. Кто-то увидит ее сквозь дыры истерзанной пулями крыши собственного дома. Кто-то встретит праздник в чужих домах, но не у чужих людей - украинцев, давших приют украинцам.

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Кто-то услышит "Щедрик" на другом языке - в Варшаве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и во многих других городах и странах. А кто-то встретит это Рождество в неволе, но пусть помнит, что мы идем и за этими нашими людьми, мы вернем свободу всем украинцам и украинкам.

Где бы мы ни были, мы будем сегодня вместе. И вместе посмотрим в вечернее небо. И вместе вспомним утро 24 февраля. Вспомним, сколько прошли. Вспомним "Азовсталь", Ирпень, Бучу, Краматорск, Змеиный, Чернобаевку, Изюм, Херсон. Мы загадаем желание. Одно на всех. И почувствуем радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех.

И мы никогда не почувствуем дефицита храбрости и несокрушимости. Мы пережили много горьких новостей и будем заслуженно встречать благую весть. Мы будем петь колядки - бодро, как никогда, - чтобы громче звука генератора. Мы услышим голоса и поздравления родных - в душе, даже если лягут связь и интернет. И даже в кромешной темноте мы найдемся, чтобы крепко обнять друг друга. И если не будет тепла, будем обниматься долго, чтобы согреть друг друга".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: На Софийской площади в Киеве семьи пленных бойцов из полка "Азов" устроили акцию "Полк Азов: Рождество в плену".

Темы: Зеленскийпразднованиявойна
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