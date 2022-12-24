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Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943 – віцепрезидент Єврокомісії

"Європейська правда"Субота, 24 грудня 2022, 19:51
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс вважає, що президент Росії Владімір Путін перебуває в тому ж становищі, що й нацистський диктатор Адольф Гітлер у 1943 році – коли він уже програв війну, але вона ще далека від завершення.

Таку думку Тіммерманс висловив в інтерв’ю Nieuwsblad, передає "Європейська правда".

"Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. Санкції кусаються сильно - смію стверджувати. Війна коштує дуже багато грошей. І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами", – сказав віцепрезидент Єврокомісії.

Він нагадав, що "Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, та вона тривала ще два роки".

"Путін може ще дуже довго чинити багато хаосу. Звідси – бомбардування енергетичної інфраструктури (України) з наміром довести людей до таких злиднів, щоб мільйони приїхали до Європи", – вважає Тіммерманс.

"Він (президент РФ) використовує енергетику, а також міграцію як зброю проти нас, тому що знає, що ми вразливі в цих двох питаннях і можемо бути роз'єднані, сподіваючись, що політичні сили, в які він вкладав протягом багатьох років, отримають більше політичної влади в державах-членах", – застеріг він.

На думку віцепрезидента Єврокомісії, єдине, що здатне змінити курс Росії – "це усвідомлення того, що Захід не здається незалежно від подій на полі бою".

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"Щойно Путін і Лавров почнуть думати, що на фронті (проти РФ) з'являються тріщини, вони зможуть протриматися ще довше. Ми повинні тримати лави зімкнутими, тримати фронт з американцями і продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово", – закликав він.

Зазначимо, що думку Тіммерманса щодо програшу Путіна в Україні поділяють й інші західні чиновники.

Так, президент США Джо Байден висловив упевненість у тому, що президент РФ програє у війні, зокрема через перехід Росії до ударів по цивільних об’єктах. Водночас Байден переконаний, що війна України та Росії не обійдеться без переговорів з Путіним.

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Теми: Путінвійна
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