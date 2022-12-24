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Путин уже проиграл войну, как Гитлер в 1943 - вице-президент Еврокомиссии

"Европейская правда"Суббота, 24 декабря 2022, 18:51
Путин уже проиграл войну, как Гитлер в 1943 - вице-президент Еврокомиссии
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс считает, что президент России Владимир Путин находится в том же положении, что и нацистский диктатор Адольф Гитлер в 1943 году - когда он уже проиграл войну, но она еще далека от завершения.

Такое мнение Тиммерманс высказал в интервью Nieuwsblad, передает "Европейская правда".

"Россия сейчас является полным изгоем на международной арене. Санкции кусаются сильно - смею утверждать. Война стоит очень много денег. И Путин уже проиграл. Он ошибся относительно стойкости украинцев. Потому что никто больше не решается говорить ему полную правду, в том числе и о состоянии его армии, которая была развалена коррумпированными офицерами", - сказал вице-президент Еврокомиссии.

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Он напомнил, что "Гитлер также проиграл войну в конце 1943 года, но она продолжалась еще два года".

"Путин может еще очень долго творить много хаоса. Отсюда - бомбардировка энергетической инфраструктуры (Украины) с намерением довести людей до такой нищеты, чтобы миллионы приехали в Европу", - считает Тиммерманс.

"Он (президент РФ) использует энергетику, а также миграцию как оружие против нас, потому что знает, что мы уязвимы в этих двух вопросах и можем быть разобщены, надеясь, что политические силы, в которые он вкладывал в течение многих лет, получат больше политической власти в государствах-членах", - предостерег он.

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По мнению вице-президента Еврокомиссии, единственное, что способно изменить курс России - "это осознание того, что Запад не сдается независимо от событий на поле боя".

"Как только Путин и Лавров начнут думать, что на фронте (против РФ) появляются трещины, они смогут продержаться еще дольше. Мы должны держать ряды сомкнутыми, держать фронт с американцами и продолжать поддерживать Украину финансово и военно", - призвал он.

Отметим, что мнение Тиммерманса относительно проигрыша Путина в Украине разделяют и другие западные чиновники.

Так, президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что президент РФ проигрывает в войне, в частности из-за перехода России к ударам по гражданским объектам. В то же время Байден убежден, что война Украины и России не обойдется без переговоров с Путиным.

Темы: Путинвойна
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