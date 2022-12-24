Росіяни вивели в Чорне море ще один ракетоносій, їх стало чотири - ОК "Південь"

У суботу ввечері росіяни вивели в Чорне море ще один ракетоносій "Калібрів", збільшивши їхню кількість до чотирьох.

Джерело: начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На сьогоднішній ранок було зафіксовано 3 ракетоносії, один з яких підводний, а ввечері до них доєднався ще один ракетоносій підводний.

Загальний залп потенційний на зараз складає 24 ракети типу "Калібр", 4 одиниці ракетоносіїв перебуває у складі корабельного угруповання, загальна кількість якого збільшилася до 14 одиниць".

Деталі: Гуменюк зазначила, що це "може бути як гра м’язами і намагання тиснути своєю присутністю, так і безпосередньою підготовкою до масованого ракетного удару".

"Але не треба лякатися, треба розуміти й усвідомлювати, що вони напевно захочуть нам спотворити свята, тому що в них нема нічого людського. Треба бути до цього готовими і розуміти, що на усунення наслідків буде потрібен час, а тому ви маєте мати при собі запас їжі, води і товарів першої необхідності", - додала вона.

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Що передувало: Раніше Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що росіяни у суботу вивели в Чорне море 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 20 ракет.