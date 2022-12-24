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Россияне вывели в Черное море еще один ракетоноситель, их стало четыре - ОК "Юг"

Катерина ТищенкоСуббота, 24 декабря 2022, 21:09
НАТАЛЬЯ ГУМЕНЮК. СКРИНШОТ

В субботу вечером россияне вывели в Черное море еще один ракетоноситель "Калибров", увеличив их количество до четырех.

Источник: начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "На сегодняшнее утро было зафиксировано 3 ракетоносителя, один из которых подводный, а вечером к ним присоединился еще один ракетоноситель подводный.

Общий залп потенциальный на сейчас составляет 24 ракеты типа "Калибр", 4 единицы ракетоносителей находится в составе корабельной группировки, общее количество которой увеличилось до 14 единиц".

Детали: Гуменюк отметила, что это "может быть как игра мышцами и попытки давить своим присутствием, так и непосредственной подготовкой к массированному ракетному удару".

"Но не надо пугаться, надо понимать и осознавать, что они наверняка захотят нам испортить праздники, потому что у них нет ничего человеческого. Надо быть к этому готовыми и понимать, что на устранение последствий потребуется время, а потому вы должны иметь при себе запас еды, воды и товаров первой необходимости", - добавила она.

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Что предшествовало: Ранее Военно-морские силы ВСУ сообщили, что россияне в субботу вывели в Черное море 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом 20 ракет.

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Темы: Черное мореракетный ударкорабли
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