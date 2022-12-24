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Росіяни вивели в Чорне море 3 носії "Калібрів", загалом 20 ракет – ВМС

Катерина ТищенкоСубота, 24 грудня 2022, 14:09
ракета "Калібр", фото militaryarms.ru

Росіяни у суботу вивели в Чорне море 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 20 ракет.

Джерело: Військово-морські сили ЗСУ

Дослівно: "В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 11 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 20 ракет;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів;

в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети".

Що передувало: 23 грудня Росія вивела в Чорне море один корабель-носій крилатих ракет "Калібр" – це сталося вперше від 16 грудня, коли РФ завдала масованого удару по Україні, в тому числі і "Калібрами" з Чорного моря.

Президент Володимир Зеленський попереджав, що в святковий період росіяни можуть активізувати свої обстріли.

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Теми: РосіяЧорне морекораблівійна
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