Росіяни вивели в Чорне море 3 носії "Калібрів", загалом 20 ракет – ВМС

Росіяни у суботу вивели в Чорне море 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 20 ракет.

Джерело: Військово-морські сили ЗСУ

Дослівно: "В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 11 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 20 ракет;

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в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів;

в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети".

Що передувало: 23 грудня Росія вивела в Чорне море один корабель-носій крилатих ракет "Калібр" – це сталося вперше від 16 грудня, коли РФ завдала масованого удару по Україні, в тому числі і "Калібрами" з Чорного моря.

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