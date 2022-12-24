Внаслідок атаки на Херсонщину в суботу постраждало 68 осіб – ОВА

Внаслідок обстрілу Херсонщини у суботу постраждало 68 осіб.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Дослівно: "Станом на зараз відомо про 68 постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів на Херсонщину.

У Херсоні російська армія вбила 10 людей".

Деталі: Янушевич закликав мешканців області евакуюватися в більш безпечні регіони.

Що передувало: Раніше голова ОВА повідомив, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсона 24 грудня зросла до 10, ще 55 осіб поранено.