Внаслідок атаки на Херсонщину в суботу постраждало 68 осіб – ОВА
Субота, 24 грудня 2022, 21:10
Внаслідок обстрілу Херсонщини у суботу постраждало 68 осіб.
Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram
Дослівно: "Станом на зараз відомо про 68 постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів на Херсонщину.
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У Херсоні російська армія вбила 10 людей".
Деталі: Янушевич закликав мешканців області евакуюватися в більш безпечні регіони.
Що передувало: Раніше голова ОВА повідомив, що кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсона 24 грудня зросла до 10, ще 55 осіб поранено.
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