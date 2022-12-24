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В результате атаки на Херсонщину в субботу пострадало 68 человек – ОВА

Катерина ТищенкоСуббота, 24 декабря 2022, 22:10
последствия удара по Херсону 24 декабря, фото Нацполиции

В результате обстрела Херсонщины в субботу пострадали 68 человек.

Источник: председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Дословно: "По состоянию на сейчас известно о 68 пострадавших в результате сегодняшней атаки российских оккупантов на Херсонщину.

В Херсоне российская армия убила 10 человек".

Детали: Янушевич призвал жителей области эвакуироваться в более безопасные регионы.

Что предшествовало: Ранее глава ОГА сообщил, что количество погибших в результате обстрела Херсона 24 декабря возросло до 10, еще 55 человек ранены.

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Темы: Херсонская областьвойна
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