Папа Римський перед Різдвом згадав про тих, що "пожирають своїх сусідів"

Папа Римський Франциск, імовірно, знову згадав про війну в Україні, говоривши про жадібність і спрагу влади.

Джерело: Папа Римський, цитує ZN.ua

Пряма мова: "Чоловіки та жінки в нашому світі, які прагнуть багатства та влади, пожирають навіть своїх сусідів, своїх братів та сестер.

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Скільки ми бачили воєн! І в скількох місцях навіть сьогодні нехтують людською гідністю та свободою!"

Деталі: Понтифік вибудував передріздвяну проповідь навколо теми жадібності та спраги влади. За словами Франциска, засліплені нею ладні "поглинути навіть своїх сусідів".

Він закликав людей наново відкрити для себе значення Різдва Христового і згадати про тих, хто страждає від війни та бідності.

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Нагадаємо: У неділю Папа Римський Франциск назвав війну в Україні глобальною і не вірить, що вона закінчиться в найближчій перспективі.