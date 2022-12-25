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Папа Римский перед Рождеством вспомнил о тех, кто "пожирает своих соседей"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 03:16
Папа Франциск, фото Getty Images

Папа Римский Франциск, вероятно, снова вспомнил о войне в Украине, сказав о жадности и жажде власти.

Источник: Папа Римский, цитирует ZN.ua

Прямая речь: "Мужчины и женщины в нашем мире, которые стремятся к богатству и власти, пожирают даже своих соседей, своих братьев и сестер.

Сколько мы видели войн! И во скольких местах даже сегодня пренебрегают человеческим достоинством и свободой!"

Детали: Понтифик выстроил предрождественскую проповедь вокруг темы жадности и жажды власти. По словам Франциска, ослепленные ею готовы "поглотить даже своих соседей".

Он призвал людей заново открыть для себя значение Рождества Христова и вспомнить о тех, кто страдает от войны и бедности.

Напомним: Папа Римский Франциск назвал войну в Украине глобальной и не верит, что она закончится в ближайшей перспективе.

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Темы: Папа Римскийрелигиявойна
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