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У Василівці на тиждень заборонили жителям виходити з дому – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 25 грудня 2022, 06:35
У Василівці на тиждень заборонили жителям виходити з дому – штаб
фото: wikipedia

В окупованій Василівці Запорізької області загарбники заборонили місцевим мешканцям залишати житло з 28 грудня по 4 січня.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

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У Василівці окупанти ввели комендантську годину в період з 28 грудня цього року по 04 січня 2023".

Деталі: У штабі уточнюють, що працівникам екстрених служб видаються спеціальні перепустки,  а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися по населеному пункту.

Нагадаємо: Російські окупанти на 10 днів заборонили людям у Горностаївці Херсонської області виходити з дому.

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Теми: Запорізька областьокупаціяРосія
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