У Василівці на тиждень заборонили жителям виходити з дому – штаб
Неділя, 25 грудня 2022, 06:35
В окупованій Василівці Запорізької області загарбники заборонили місцевим мешканцям залишати житло з 28 грудня по 4 січня.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.
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У Василівці окупанти ввели комендантську годину в період з 28 грудня цього року по 04 січня 2023".
Деталі: У штабі уточнюють, що працівникам екстрених служб видаються спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися по населеному пункту.
Нагадаємо: Російські окупанти на 10 днів заборонили людям у Горностаївці Херсонської області виходити з дому.
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