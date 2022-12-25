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В Васильевке на неделю запретили жителям выходить из дома – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 07:35
фото: wikipedia

В оккупированной Васильевке Запорожской области захватчики запретили местным жителям покидать жилье с 28 декабря по 4 января.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают усиливать режимно-административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области.

В Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря этого года по 04 января 2023 года".

Детали: В штабе уточняют, что работникам экстренных служб выдаются специальные пропуска, а другим местным жителям запрещено покидать жилье и перемещаться по населенному пункту.

Напомним: Российские оккупанты на 10 дней запретили людям в Горностаевке Херсонской области выходить из дома

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Темы: Запорожская областьоккупацияРосcия
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