В Васильевке на неделю запретили жителям выходить из дома – штаб

В оккупированной Васильевке Запорожской области захватчики запретили местным жителям покидать жилье с 28 декабря по 4 января.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают усиливать режимно-административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области.

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В Васильевке оккупанты ввели комендантский час в период с 28 декабря этого года по 04 января 2023 года".

Детали: В штабе уточняют, что работникам экстренных служб выдаются специальные пропуска, а другим местным жителям запрещено покидать жилье и перемещаться по населенному пункту.

Напомним: Российские оккупанты на 10 дней запретили людям в Горностаевке Херсонской области выходить из дома