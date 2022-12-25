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Росіян, які покинули РФ, хочуть покарати підвищенням податків

Роман ПетренкоНеділя, 25 грудня 2022, 11:22
Росіян, які покинули РФ, хочуть покарати підвищенням податків
РОСІЙСЬКИЙ КОРДОН З ГРУЗІЄЮ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ в рф, ФОТО ТАСС

Голова Держдуми В'ячеслав Володін хоче скасувати преференції для людей, які виїхали з РФ, і ввести для них підвищені податки.

Джерело: Володін у Telegram

Пряма мова Володіна: "Абсолютно зрозуміло, чому вони втекли.

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Той, хто усвідомив, що зробив помилку, вже повернувся.

Решта повинні розуміти: переважна частина суспільства не підтримує їхній вчинок - вважає, що вони зрадили свою країну, рідних і близьких.

Але до сьогоднішнього дня ті, хто виїхав, не тільки працюють у російських компаніях віддалено, а й користуються всіма пільгами, які вона їм надає відповідно до законодавства нашої країни.

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Правильно преференції для тих, хто залишив Російську Федерацію, скасувати й ввести для них підвищену ставку оподаткування".

Деталі: За словами Володіна, Дума вже працює над змінами до законодавства.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що близько 700 тисяч громадян Росії виїхали до Грузії після оголошення Володимиром Путіним "часткової" мобілізації в країні.

Теми: Росіяподаткипропагандавійна
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