Росіян, які покинули РФ, хочуть покарати підвищенням податків

РОСІЙСЬКИЙ КОРДОН З ГРУЗІЄЮ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ в рф, ФОТО ТАСС

Голова Держдуми В'ячеслав Володін хоче скасувати преференції для людей, які виїхали з РФ, і ввести для них підвищені податки.

Джерело: Володін у Telegram

Пряма мова Володіна: "Абсолютно зрозуміло, чому вони втекли.

Той, хто усвідомив, що зробив помилку, вже повернувся.

Решта повинні розуміти: переважна частина суспільства не підтримує їхній вчинок - вважає, що вони зрадили свою країну, рідних і близьких.

Але до сьогоднішнього дня ті, хто виїхав, не тільки працюють у російських компаніях віддалено, а й користуються всіма пільгами, які вона їм надає відповідно до законодавства нашої країни.

Правильно преференції для тих, хто залишив Російську Федерацію, скасувати й ввести для них підвищену ставку оподаткування".

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Деталі: За словами Володіна, Дума вже працює над змінами до законодавства.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що близько 700 тисяч громадян Росії виїхали до Грузії після оголошення Володимиром Путіним "часткової" мобілізації в країні.