Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіян, які покинули РФ, хочуть покарати підвищенням податків

Роман ПетренкоНеділя, 25 грудня 2022, 12:22
РОСІЙСЬКИЙ КОРДОН З ГРУЗІЄЮ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ в рф, ФОТО ТАСС

Голова Держдуми В'ячеслав Володін хоче скасувати преференції для людей, які виїхали з РФ, і ввести для них підвищені податки.

Джерело: Володін у Telegram

Пряма мова Володіна: "Абсолютно зрозуміло, чому вони втекли.

Той, хто усвідомив, що зробив помилку, вже повернувся.

Решта повинні розуміти: переважна частина суспільства не підтримує їхній вчинок - вважає, що вони зрадили свою країну, рідних і близьких.

Але до сьогоднішнього дня ті, хто виїхав, не тільки працюють у російських компаніях віддалено, а й користуються всіма пільгами, які вона їм надає відповідно до законодавства нашої країни.

Правильно преференції для тих, хто залишив Російську Федерацію, скасувати й ввести для них підвищену ставку оподаткування".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За словами Володіна, Дума вже працює над змінами до законодавства.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що близько 700 тисяч громадян Росії виїхали до Грузії після оголошення Володимиром Путіним "часткової" мобілізації в країні.

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: Росіяподаткипропагандавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Важливі банки України об’єдналися на випадок блекауту

Буданов: Україна поверне Крим силою і дипломатією

Буданов: У ГУР не виявили жодного зрадника за час війни

відеоУ російському Енгельсі повідомляють про вибухи, була оголошена повітряна тривога

Медведєв заявив, що "для нормалізації ситуації" Росії потрібні гарантії безпеки

Послом України в Болгарії призначили сексологиню без дипломатичного досвіду

Усі новини...
Росія
Путін бравував, що ситуація з війною в Україні "не така вже й небезпечна" для РФ
Росіяни обстріляли 8 областей, намагалися штурмувати кілька сіл на Донеччині – ОВА
У Росії нова масштабна пожежа – горів ТЦ на Кубані
Останні новини
11:42
В енергосистемі досі суттєвий дефіцит: у Києві та 5 областях – аварійні відключення
11:40
Тривожність росіян через війну в Україні зросла у 2 рази – дослідження
11:39
FT: Суровікін зменшив шанси ЗСУ на контрнаступ узимку, але прорив можливий
11:37
Маск заявив, що Twitter уже не загрожує швидке банкрутство
11:35
відеоУ NASA показали, як виглядає зима на Марсі
11:29
відеоУ горах з вертольотами шукають 4 українців, які незаконно перетнули кордон із Румунією
11:23
У Bloomberg кажуть, що не цікавляться придбанням Washington Post чи WSJ
11:20
Німці не вірять у завершення війни в 2023 році і підтримують переговори з РФ - опитування
11:11
В Україні з 1 січня планують підвищити тарифи на воду
11:05
Рогозін заявив, що йому загрожує параліч – росЗМІ
Усі новини...