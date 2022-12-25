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Россиян, покинувших РФ, хотят наказать повышением налогов

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 12:22
РОССИЙСКАЯ ГРАНИЦА С ГРУЗИЕЙ ВО ВРЕМЯ МОБИЛИЗАЦИИ в рф, ФОТО ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин хочет отменить преференции для уехавших из РФ людей и ввести для них повышенные налоги.

Источник: Володин в Telegram

Прямая речь Володина: "Совершенно понятно, почему они сбежали.

Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся.

Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких.

Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удалёнке, но и пользуются всеми льготами, которые она им даёт в соответствии с законодательством нашей страны.
Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения".

Детали: По словам Володина, Дума уже работает над изменениями в законодательство.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Ранее сообщалось, что около 700 тысяч граждан России выехали в Грузию после объявления Владимиром Путиным "частичной" мобилизации в стране.

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Темы: Росcияналогипропагандавойна
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