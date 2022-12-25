Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россиян, покинувших РФ, хотят наказать повышением налогов

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 11:22
Россиян, покинувших РФ, хотят наказать повышением налогов
РОССИЙСКАЯ ГРАНИЦА С ГРУЗИЕЙ ВО ВРЕМЯ МОБИЛИЗАЦИИ в рф, ФОТО ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин хочет отменить преференции для уехавших из РФ людей и ввести для них повышенные налоги.

Источник: Володин в Telegram

Прямая речь Володина: "Совершенно понятно, почему они сбежали.

Реклама:

Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся.

Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких.

Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удалёнке, но и пользуются всеми льготами, которые она им даёт в соответствии с законодательством нашей страны.
Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По словам Володина, Дума уже работает над изменениями в законодательство.

Напомним: Ранее сообщалось, что около 700 тысяч граждан России выехали в Грузию после объявления Владимиром Путиным "частичной" мобилизации в стране.

Темы: Росcияналогипропагандавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Беспилотники разрушили четыре российских Ил-76 в Пскове
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: