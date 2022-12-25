Диво на Різдво: у Білорусі горів російський МіГ – ЗМІ

25 грудня на території білоруського аеродрому Мачулищі горів російський Міг-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: "Беларускі Гаюн" у Telegram

Дослівно "Беларускі Гаюн": "Моніторингова група володіє інформацією, що сьогодні, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах, сталося загоряння двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ".

Деталі: Повідомляється, що винищувач виведений з ладу і не зможе літати найближчим часом.

"Що це, якщо не цуд на Каляди? (Що це, якщо не диво на Різдво? – ред.)" – жартівливо поцікавилися в "Білоруському Гаюні".

Передісторія:

25 грудня по всій території України двічі за день оголошували повітряну тривогу. У цей час у Мачулищах у Білорусі піднімали в повітря літак дальнього радіолокаційного стеження Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц", а також винищувач і МіГ-31К ВКС РФ, який може нести ракети "Кинджал".