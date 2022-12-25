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Диво на Різдво: у Білорусі горів російський МіГ – ЗМІ

Ірина БалачукНеділя, 25 грудня 2022, 15:50
Диво на Різдво: у Білорусі горів російський МіГ – ЗМІ
Фото ілюстративне з Telegram "Беларуского Гаюна"

25 грудня на території білоруського аеродрому Мачулищі горів російський Міг-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Джерело: "Беларускі Гаюн" у Telegram

Дослівно "Беларускі Гаюн": "Моніторингова група володіє інформацією, що сьогодні, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах, сталося загоряння двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ".

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Деталі: Повідомляється, що винищувач виведений з ладу і не зможе літати найближчим часом.

"Що це, якщо не цуд на Каляди? (Що це, якщо не диво на Різдво? – ред.)" – жартівливо поцікавилися в "Білоруському Гаюні".

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Теми: Білорусьавіапожежавійна
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