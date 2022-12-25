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Чудо на Рождество: в Беларуси горел российский МиГ – СМИ

Ирина БалачукВоскресенье, 25 декабря 2022, 16:50
Фото иллюстративное из Telegram "Беларуского Гаюна"

25 декабря на территории белорусского аеродрпома Мачулищи горел российский Миг-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: "Беларускі Гаюн" в Telegram

Дословно "Беларускі Гаюн": "Мониторинговая группа обладает информацией, что сегодня, 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах, произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К ВКС РФ".

Детали: Сообщается, что истребитель выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время.

"Что это, если не цуд на Каляды? (Что это, если не чудо на Рождество? ­– ред.)" – шутливо поинтересовались в "Белорусском Гаюне".

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Темы: Беларусьавиапожарвойна
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