Чудо на Рождество: в Беларуси горел российский МиГ – СМИ

25 декабря на территории белорусского аеродрпома Мачулищи горел российский Миг-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: "Беларускі Гаюн" в Telegram

Дословно "Беларускі Гаюн": "Мониторинговая группа обладает информацией, что сегодня, 25 декабря, на аэродроме в Мачулищах, произошло возгорание двигателя одного из МиГ-31К ВКС РФ".

Детали: Сообщается, что истребитель выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время.

"Что это, если не цуд на Каляды? (Что это, если не чудо на Рождество? ­– ред.)" – шутливо поинтересовались в "Белорусском Гаюне".

Предыстория:

25 декабря по всей территории Украины дважды за день объявляли воздушную тревогу. В это время в Мачулищах в Беларуси поднимали в воздух самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц", а также истребитель и МиГ-31К ВКС РФ, который может нести ракеты "Кинжал".