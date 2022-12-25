Китай заявив, що поглиблюватиме співпрацю з Росією й "неупереджений" щодо війни

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай має намір поглиблювати співпрацю з Росією наступного року, а також запевнив у "неупередженій" позиції країни щодо війни в Україні.

Джерело: Ван Ї на конференції по відеозв’язку в Пекіні, повідомляє AP

Деталі: Міністр заявив, що Китай "поглиблюватиме стратегічну взаємну довіру і взаємовигідну співпрацю" з Росією.

Реклама:

"Що стосується кризи в Україні, ми послідовно дотримуємося основоположних принципів об'єктивності та неупередженості, не надаючи перевагу тій чи іншій стороні, не підливаючи масла у вогонь і тим більше не шукаючи корисливої вигоди з ситуації", - сказав Ван.

Він також звинуватив Америку в погіршенні відносин між двома найбільшими економіками світу, заявивши, що Китай "рішуче відкинув помилкову політику Сполучених Штатів щодо Китаю".

Що передувало: Днями новопризначений посол КНР у ЄС Фу Цун заявив, що вторгнення Росії в Україну поставило Китай "у дуже складне становище", оскільки він не хоче "вибирати між друзями" Москвою й Києвом.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: