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Китай заявив, що поглиблюватиме співпрацю з Росією й "неупереджений" щодо війни

Катерина ТищенкоНеділя, 25 грудня 2022, 18:12
Китай заявив, що поглиблюватиме співпрацю з Росією й неупереджений щодо війни
Ван Ї, фото Bloomberg via Getty Images

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай має намір поглиблювати співпрацю з Росією наступного року, а також запевнив у "неупередженій" позиції країни щодо війни в Україні.

Джерело: Ван Ї на конференції по відеозв’язку в Пекіні, повідомляє AP

Деталі: Міністр заявив, що Китай "поглиблюватиме стратегічну взаємну довіру і взаємовигідну співпрацю" з Росією.

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"Що стосується кризи в Україні, ми послідовно дотримуємося основоположних принципів об'єктивності та неупередженості, не надаючи перевагу тій чи іншій стороні, не підливаючи масла у вогонь і тим більше не шукаючи корисливої вигоди з ситуації", - сказав Ван.

Він також звинуватив Америку в погіршенні відносин між двома найбільшими економіками світу, заявивши, що Китай "рішуче відкинув помилкову політику Сполучених Штатів щодо Китаю".

Що передувало: Днями новопризначений посол КНР у ЄС Фу Цун заявив, що вторгнення Росії в Україну поставило Китай "у дуже складне становище", оскільки він не хоче "вибирати між друзями" Москвою й Києвом.

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Передісторія

  • Китай уникає критики Росії у зв'язку з війною в Україні. Пекін підписав комюніке на саміті G20 в Індонезії в листопаді, в якому йдеться про те, що "більшість членів рішуче засудили війну в Україні", але продовжує утримуватися від того, щоб називати її війною.
  • У листопаді лідер КНР Сі Цзіньпін заявив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що він проти застосування ядерної сили в Європі, наголосивши на бажанні Пекіна утримати війну Росії в Україні від ескалації.
  • 21 грудня Сі Цзіньпін сказав колишньому президенту Росії Дмитру Медведєву, що його країна хотіла б бачити переговори щодо України.
  • У грудні Сі Цзіньпін доручив уряду налагодити тісніші економічні відносини з Росією, тоді як протягом дев’яти місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну займав вичікувальну позицію. 
  • 21 грудня Росія та Китай розпочали спільні навчання у Східно-Китайському морі.

Теми: КитайРосіявійна
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