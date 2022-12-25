Китай заявил, что будет углублять сотрудничество с Россией и "беспристрастен" насчет войны

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай намерен углублять сотрудничество с Россией в следующем году, а также заверил в "беспристрастной" позиции страны в отношении войны в Украине.

Источник: Ван И на конференции по видеосвязи в Пекине, сообщает AP

Детали: Министр заявил, что Китай "будет углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество" с Россией.

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"Что касается кризиса в Украине, мы последовательно придерживаемся основополагающих принципов объективности и беспристрастности, не отдавая предпочтение той или иной стороне, не подливая масла в огонь и тем более не ища корыстной выгоды из ситуации", - сказал Ван.

Он также обвинил Америку в ухудшении отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, заявив, что Китай "решительно отверг ошибочную политику Соединенных Штатов в отношении Китая".

Что предшествовало: На днях новоназначенный посол КНР в ЕС Фу Цун заявил, что вторжение России в Украину поставило Китай "в очень сложное положение", поскольку он не хочет "выбирать между друзьями" Москвой и Киевом.

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