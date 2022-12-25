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Китай заявил, что будет углублять сотрудничество с Россией и "беспристрастен" насчет войны

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 18:12
Китай заявил, что будет углублять сотрудничество с Россией и беспристрастен насчет войны
Ван И, фото Bloomberg via Getty Images

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай намерен углублять сотрудничество с Россией в следующем году, а также заверил в "беспристрастной" позиции страны в отношении войны в Украине.

Источник: Ван И на конференции по видеосвязи в Пекине, сообщает AP

Детали: Министр заявил, что Китай "будет углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество" с Россией.

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"Что касается кризиса в Украине, мы последовательно придерживаемся основополагающих принципов объективности и беспристрастности, не отдавая предпочтение той или иной стороне, не подливая масла в огонь и тем более не ища корыстной выгоды из ситуации", - сказал Ван.

Он также обвинил Америку в ухудшении отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, заявив, что Китай "решительно отверг ошибочную политику Соединенных Штатов в отношении Китая".

Что предшествовало: На днях новоназначенный посол КНР в ЕС Фу Цун заявил, что вторжение России в Украину поставило Китай "в очень сложное положение", поскольку он не хочет "выбирать между друзьями" Москвой и Киевом.

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Предыстория

  • Китай избегает критики России в связи с войной в Украине. Пекин подписал коммюнике на саммите Группы 20 в Индонезии в ноябре, в котором говорится, что "большинство членов решительно осудили войну в Украине", но продолжает воздерживаться от того, чтобы называть ее войной.
  • В ноябре лидер КНР Си Цзиньпин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он против применения ядерной силы в Европе, подчеркнув желание Пекина удержать войну России в Украине от эскалации.
  • 21 декабря Си Цзиньпин сказал бывшему президенту России Дмитрию Медведеву, что его страна хотела бы видеть переговоры по Украине.
  • В декабре Си Цзиньпин поручил правительству наладить более тесные экономические отношения с Россией, тогда как в течение девяти месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину занимал выжидательную позицию.
  • 21 декабря Россия и Китай начали совместные учения в Восточно-Китайском море.

Темы: КитайРосcиявойна
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