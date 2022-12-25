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Зеленський: Ворог спробує зробити останні дні року темними і складними

Катерина ТищенкоНеділя, 25 грудня 2022, 21:01
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський знову застерігає, що в останні дні 2022 року Росія може вдатися до нових обстрілів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Залишилося кілька днів цього року. Ми маємо бути свідомі того, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним.

Росія програла цього року все, але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці.

Я знаю, що темрява не заважатиме нам приводити окупантів до їхніх нових поразок, але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв".

Деталі: Президент закликав українців цими днями дослухатися до повітряних тривог і знайти найближчий "Пункт незламності".

"Ще раз пошукайте і запамʼятайте, де розташований найближчий "Пункт незламності". Розкажіть батькам, як знайти "Пункт незламності", якщо це знадобиться. По всій країні відкрито вже більше 5,5 тисяч пунктів", - зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше Зеленський уже попереджав, що в святковий період росіяни можуть активізувати свої обстріли.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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