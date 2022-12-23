Зеленський попереджає, що ворог може активізуватися на свята

Президент Володимир Зеленський попереджає, що в святковий період росіяни можуть активізувати свої обстріли.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Будь ласка, пам’ятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знов активізуватися.

Вони зневажають християнські цінності і будь-які цінності взагалі.

Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного".

Що передувало: 23 грудня Росія вивела в Чорне море один корабель-носій крилатих ракет "Калібр" – це сталося вперше від 16 грудня, коли РФ завдала масованого удару по Україні, в тому числі і "Калібрами" з Чорного моря.

Раніше співрозмовники УП у розвідці повідомляли, що Росія ймовірно вдасться до чергового масованого ракетного обстрілу України 22 або 23 грудня.

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20 грудня прем'єр Денис Шмигаль попередив, що Росія може найближчим часом знову атакувати енергетичні об'єкти України, аби українці зустріли 2023 рік у темряві.