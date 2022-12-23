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Зеленський попереджає, що ворог може активізуватися на свята

Катерина ТищенкоП'ятниця, 23 грудня 2022, 18:53
Зеленський попереджає, що ворог може активізуватися на свята
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський попереджає, що в святковий період росіяни можуть активізувати свої обстріли.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Будь ласка, пам’ятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знов активізуватися.

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Вони зневажають християнські цінності і будь-які цінності взагалі.

Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного".

Що передувало: 23 грудня Росія вивела в Чорне море один корабель-носій крилатих ракет "Калібр" – це сталося вперше від 16 грудня, коли РФ завдала масованого удару по Україні, в тому числі і "Калібрами" з Чорного моря.

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Раніше співрозмовники УП у розвідці повідомляли, що Росія ймовірно вдасться до чергового масованого ракетного обстрілу України 22 або 23 грудня.

20 грудня прем'єр Денис Шмигаль попередив, що Росія може найближчим часом знову атакувати енергетичні об'єкти України, аби українці зустріли 2023 рік у темряві.

Теми: ЗеленськийсвяткуваннявійнаРосія
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