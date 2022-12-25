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Зеленский: Враг попытается сделать последние дни года темными и сложными

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 декабря 2022, 21:01
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский снова предостерегает, что в последние дни 2022 года Россия может прибегнуть к новым обстрелам.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Осталось несколько дней этого года. Мы должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным.

Россия проиграла в этом году все, но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране, по нашей энергетике.

Я знаю, что темнота не будет мешать нам приводить оккупантов к их новым поражениям, но мы должны быть готовы к любым сценариям".

Детали: Президент призвал украинцев в эти дни прислушаться к воздушным тревогам и найти ближайший "Пункт несокрушимости".

"Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший "Пункт несокрушимости". Расскажите родителям, как найти "Пункт несокрушимости", если это понадобится. По всей стране открыто уже более 5,5 тысяч пунктов", - отметил он.

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Что предшествовало: Ранее Зеленский уже предупреждал, что в праздничный период россияне могут активизировать свои обстрелы.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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