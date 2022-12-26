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Почти 50 китайских самолетов пересекли срединную линию Тайванского пролива

Понедельник, 26 декабря 2022, 06:44
иллюстративное фото Getty Images

47 китайских самолетов пересекли зону противовоздушной обороны Тайваня в рамках учений китайской армии.

Источник: AFP со ссылкой на Минобороны Тайваня и армию Китая

Детали: По данным Министерства обороны Тайваня, в числе 71 военного самолета, задействованного в военных учениях Китая возле Тайваня, 60 истребителей.

Тайвань также заявляет, что 47 из этих самолетов пересекли зону противовоздушной обороны острова.

Кроме того, 7 кораблей ВМС Китая были обнаружены возле Тайваня ночью 26 декабря.

Как отмечает издание, армия Китая заявила, что провела "ударные учения" в ответ на "провокации" и "сговор" между США и Тайванем.

Напомним: США допускают, что Китай может начать войну против Тайваня.

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Темы: КитайТайвань
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