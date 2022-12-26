Почти 50 китайских самолетов пересекли срединную линию Тайванского пролива
Понедельник, 26 декабря 2022, 05:44
47 китайских самолетов пересекли зону противовоздушной обороны Тайваня в рамках учений китайской армии.
Источник: AFP со ссылкой на Минобороны Тайваня и армию Китая
Детали: По данным Министерства обороны Тайваня, в числе 71 военного самолета, задействованного в военных учениях Китая возле Тайваня, 60 истребителей.
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Тайвань также заявляет, что 47 из этих самолетов пересекли зону противовоздушной обороны острова.
Кроме того, 7 кораблей ВМС Китая были обнаружены возле Тайваня ночью 26 декабря.
Как отмечает издание, армия Китая заявила, что провела "ударные учения" в ответ на "провокации" и "сговор" между США и Тайванем.
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Напомним: США допускают, что Китай может начать войну против Тайваня.