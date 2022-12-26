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Буданов: Украина вернет Крым силой и дипломатией

Ирина БалачукПонедельник, 26 декабря 2022, 09:59
Кирилл Буданов. Фото УП

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – и силой и дипломатией.

Источник: Буданов в интервью "LIGA.net"

Пряма речь Буданова: "Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках".

Детали: Отвечая на ремарку о том, что для западных стран Крым является "красной линией", глава разведки сказал, что ему "не интересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинского народа".

Буданов подчернил, что Украина вернет назад все утраченные территории.

Он напомнил, что Украина – это страна, признанная в границах 1991 года, а кто с этим не согласен, тот не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН.

На вопрос, куда посоветует поехать на море в отпуск летом 2023 года, Буданов ответил: "Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов".

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Темы: Крымразведкадеоккупация
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