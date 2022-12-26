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У горах шукають з вертольотами 4 українців, які незаконно перетнули кордон із Румунією

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 грудня 2022, 11:29
фото ДПСУ

На Закарпатті прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох чоловіків, які загубилися у горах.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Напередодні в районі гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники затримали 2-х громадян України, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.

Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їх поля зору.

Прикордонники негайно організували спільні з румунськими колегами пошукові заходи, що тривають і до тепер. Наразі до пошуків залучено вертолітну авіацію по обидва боки кордону.

Пошуки ускладнює високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки.

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Прикордонники застерігають усіх охочих утриматися від походів у високогір’я та не наражати своє життя на небезпеку.

 

Нагадаємо: Від початку повномасштабної агресії РФ на річковій ділянці на межі Закарпатської області та Румунії прикордонники фіксують найбільше спроб порушення держкордону: у Тисі втопилися вже 12 українців.

Теми: кордонРумуніяПрикордонна служба
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