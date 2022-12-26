У горах шукають з вертольотами 4 українців, які незаконно перетнули кордон із Румунією
На Закарпатті прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох чоловіків, які загубилися у горах.
Джерело: пресслужба ДПСУ
Деталі: Напередодні в районі гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники затримали 2-х громадян України, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.
Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їх поля зору.
Прикордонники негайно організували спільні з румунськими колегами пошукові заходи, що тривають і до тепер. Наразі до пошуків залучено вертолітну авіацію по обидва боки кордону.
Пошуки ускладнює високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки.
Прикордонники застерігають усіх охочих утриматися від походів у високогір’я та не наражати своє життя на небезпеку.
Нагадаємо: Від початку повномасштабної агресії РФ на річковій ділянці на межі Закарпатської області та Румунії прикордонники фіксують найбільше спроб порушення держкордону: у Тисі втопилися вже 12 українців.