В горах ищут с вертолетами 4 украинцев, которые незаконно пересекли границу с Румынией

На Закарпатье пограничники Украины и Румынии разыскивают четырех мужчин, которые потерялись в горах.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Накануне в районе горы Поп Иван румынские пограничники задержали 2-х граждан Украины, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу.

Они сообщили, что вместе с ними было еще четверо мужчин, которые исчезли из их поля зрения.

Пограничники немедленно организовали совместные с румынскими коллегами поисковые мероприятия, которые продолжаются до сих пор. Сейчас к поискам привлечена вертолетная авиация по обе стороны границы.

Поиски затрудняет высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствует использованию автомобильной техники.

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Пограничники предостерегают всех желающих воздержаться от походов в высокогорье и не подвергать свою жизнь опасности.

Напомним: С начала полномасштабной агрессии РФ на речном участке на границе Закарпатской области и Румынии пограничники фиксируют больше всего попыток нарушения госграницы: в Тисе утонули уже 12 украинцев.