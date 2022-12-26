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В горах ищут с вертолетами 4 украинцев, которые незаконно пересекли границу с Румынией

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 декабря 2022, 11:29
фото ГПСУ

На Закарпатье пограничники Украины и Румынии разыскивают четырех мужчин, которые потерялись в горах.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Накануне в районе горы Поп Иван румынские пограничники задержали 2-х граждан Украины, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу.

Они сообщили, что вместе с ними было еще четверо мужчин, которые исчезли из их поля зрения.

Пограничники немедленно организовали совместные с румынскими коллегами поисковые мероприятия, которые продолжаются до сих пор. Сейчас к поискам привлечена вертолетная авиация по обе стороны границы.

Поиски затрудняет высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствует использованию автомобильной техники.

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Пограничники предостерегают всех желающих воздержаться от походов в высокогорье и не подвергать свою жизнь опасности.

 

Напомним: С начала полномасштабной агрессии РФ на речном участке на границе Закарпатской области и Румынии пограничники фиксируют больше всего попыток нарушения госграницы: в Тисе утонули уже 12 украинцев.

Темы: границаРумынияПограничная служба
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