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Тривожність росіян через війну в Україні зросла у 2 рази – дослідження

Станіслав ПогоріловПонеділок, 26 грудня 2022, 11:40
Фото: Getty Images

Основним джерелом тривожності росіян у 2022 році, порівняно з минулим роком, стала війна в Україні, свідчать результати дослідження компанії розвитку громадських зв’язків (КРГЗ).

Джерело: КРГЗ, "Коммерсант"

Дослівно: "Згідно з результатами дослідження, основним джерелом тривожності росіян у році, що минає, стала СВО (війна Росії в Україні, - ред.), а також пов'язані з нею теми: ескалація конфлікту із Заходом і можливе застосування ядерної зброї, диверсії та можливе перенесення бойових дій на територію "старих" регіонів Росії, часткова мобілізація".

Деталі: В дослідженні зазначається, що згідно з аналізом повідомлень у ЗМІ та соціальних мережах, загальний рівень тривожності росіян перевищив торішній удвічі.

Але якщо у 2021 році страхи росіян здебільшого провокувала пандемія коронавірусу, то цього року Covid-19 уже ніхто не згадував, а головним джерелом тривог стала війна Росії.

Загалом тривожність через війну увійшла до лідируючої трійки страхів громадян РФ у 83 із 85 регіонів країни. У 70 регіонах вона посіла перше місце. Друге місце за частотою присутності посідає інфляція, яка трапляється в лідируючій трійці 71 регіону. На третьому місці - часткова мобілізація: її можна знайти в топ-3 половини суб'єктів.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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