Тревожность россиян из-за войны в Украине выросла в 2 раза - исследование

Основным источником тревожности россиян в 2022 году, по сравнению с прошлым годом, стала война в Украине, свидетельствуют результаты исследования компании развития общественных связей (КРОС).

Источник: КРОС, "Коммерсант"

Дословно: "Согласно результатам исследования, основным источником тревожности россиян в уходящем году стала СВО (война России в Украине, - ред.), а также связанные с ней темы: эскалация конфликта с Западом и возможное применение ядерного оружия, диверсии и возможный перенос боевых действий на территорию "старых" регионов России, частичная мобилизация".

Детали: В исследовании отмечается, что согласно анализу сообщений в СМИ и социальных сетях, общий уровень тревожности россиян превысил прошлогодний вдвое.

Но если в 2021 году страхи россиян в основном провоцировала пандемия коронавируса, то в этом году Covid-19 уже никто не вспоминал, а главным источником тревог стала война России.

В целом тревожность из-за войны вошла в лидирующую тройку страхов граждан РФ в 83 из 85 регионов страны. В 70 регионах она заняла первое место. Второе место по частоте присутствия занимает инфляция, которая встречается в лидирующей тройке 71 региона. На третьем месте - частичная мобилизация: ее можно найти в топ-3 половины субъектов.