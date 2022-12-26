Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тревожность россиян из-за войны в Украине выросла в 2 раза - исследование

Станислав ПогориловПонедельник, 26 декабря 2022, 11:40
Фото: Getty Images

Основным источником тревожности россиян в 2022 году, по сравнению с прошлым годом, стала война в Украине, свидетельствуют результаты исследования компании развития общественных связей (КРОС).

Источник: КРОС, "Коммерсант"

Дословно: "Согласно результатам исследования, основным источником тревожности россиян в уходящем году стала СВО (война России в Украине, - ред.), а также связанные с ней темы: эскалация конфликта с Западом и возможное применение ядерного оружия, диверсии и возможный перенос боевых действий на территорию "старых" регионов России, частичная мобилизация".

Детали: В исследовании отмечается, что согласно анализу сообщений в СМИ и социальных сетях, общий уровень тревожности россиян превысил прошлогодний вдвое.

Но если в 2021 году страхи россиян в основном провоцировала пандемия коронавируса, то в этом году Covid-19 уже никто не вспоминал, а главным источником тревог стала война России.

В целом тревожность из-за войны вошла в лидирующую тройку страхов граждан РФ в 83 из 85 регионов страны. В 70 регионах она заняла первое место. Второе место по частоте присутствия занимает инфляция, которая встречается в лидирующей тройке 71 региона. На третьем месте - частичная мобилизация: ее можно найти в топ-3 половины субъектов.

Темы: РосcиявойнаУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Маск ответил на "пророчества" Медведева: Поразительная неосведомленность

видео Наместник Лавры просит Зеленского не забирать главные храмы у УПЦ МП и не диктовать, когда Рождество

фотоВ Брянской области РФ погибла группа украинских бойцов

До конца года россияне хотят выйти на админграницу Донецкой области – Маляр

Экс-главу СБУ Якименко оккупанты поставили во главе "спецслужбы" на Херсонщине – СМИ

Зеленский об энергетике: Готовимся к следующему году, не только к зимним месяцам

Все новости...
Росcия
В "Росатоме" заявили об увеличении экспорта в 2022 году на 15%
Рогозин заявил, что ему грозит паралич – росСМИ
В РФ хотят возобновить поставки по газопроводу "Ямал-Европа"
Последние новости
10:47
Лавров пожаловался, что США "угрожают" убить Путина
10:46
В Бундестаге назвали тревожно недальновидным отказ правительства Шольца предоставить Украине танки
10:44
В оккупированной Макеевке расстреляли семью 8 человек – самому младшему был 1 год
10:23
Британская разведка: РФ перебросила в Беларусь часть сил из состава гвардейской танковой армии
10:15
Ученые выяснили, в каком возрасте люди меньше спят
10:09
Россия за сутки обстреляла 6 областей, ВСУ имеют успехи на Луганщине – ОВА
09:46
Итоги военного года: украинское сопротивление, перерождение Зеленского, уничтожение олигархов
09:41
Маск ответил на "пророчества" Медведева: Поразительная неосведомленность
09:41
Новые налоги, тарифы, пенсии и новые правила для обменников – что меняется с 1 января
09:26
фотоРФ ночью поливала "Градами" Никопольщину: повреждены газопроводы и електросеть
Все новости...