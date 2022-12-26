Сили оборони розповіли, як "кошмарять" окупантів на півдні

На півдні України окупанти поступово, але впевнено втрачають позиції, українські війська намагаються завадити ворогу підтягувати резерви.

Джерело: керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "Ворог втрачає позиції поступово, але досить впевнено. Перед ними зараз стоїть завдання втриматися, зачекати того моменту, поки вони підтягнуть резерви.

Реклама:

Тому командування планує заходи у такий спосіб, щоб не дати ворогу можливості цього зробити: встановлюємо вогневий контроль, намагаємося припиняти їхнє логістичне постачання, не даємо їм спокою й змушуємо постійно вишукувати нові місця дислокації".

Деталі: За словами Гуменюк, ворог продовжує маневрувати й, вочевидь, до чогось готується.

Зокрема один із ракетоносіїв зайшов у пункт базування. Наразі в морі один надводний й два підводні ракетоносії, що в загальній кількості становить 16 ракет типу "Калібр" у готовності до використання.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас речниця наголосила, що повернути на бойове чергування той ракетоносій ворогу не складно - це займе декілька годин.

Нагадаємо: Головне управління розвідки українського Міноборони наголошувало, що в контексті ймовірних масованих атак з боку Росії не варто прив’язуватися до святкових дат.

У Повітряних силах також неодноразово підкреслювали, що агресор може завдати ракетних ударів будь-якої миті і Сили оборони України перебувають у постійній готовності до цього.