Силы обороны рассказали, как "кошмарят" оккупантов на юге

На юге Украины оккупанты постепенно, но уверенно теряют позиции, украинские войска пытаются помешать врагу подтягивать резервы.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Враг теряет позиции постепенно, но достаточно уверенно. Перед ними сейчас стоит задача удержаться, подождать того момента, пока они подтянут резервы.

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Поэтому командование планирует мероприятия таким образом, чтобы не дать врагу возможности этого сделать: устанавливаем огневой контроль, стараемся прекращать их логистическое снабжение, не даем им покоя и заставляем постоянно искать новые места дислокации".

Детали: По словам Гуменюк, враг продолжает маневрировать и, очевидно, к чему-то готовится.

В частности один из ракетоносителей зашел в пункт базирования. Сейчас в море один надводный и два подводных ракетоносителя, что в общем количестве составляет 16 ракет типа "Калибр" в готовности к использованию.

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В то же время пресс-секретарь подчеркнула, что вернуть на боевое дежурство тот ракетоноситель врагу не сложно - это займет несколько часов.

Напомним: Главное управление разведки украинского Минобороны отмечало, что в контексте вероятных массированных атак со стороны России не стоит привязываться к праздничным датам.

В Воздушных силах также неоднократно подчеркивали, что агрессор может нанести ракетные удары в любой момент и Силы обороны Украины находятся в постоянной готовности к этому.