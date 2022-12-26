Силы обороны рассказали, как "кошмарят" оккупантов на юге

На юге Украины оккупанты постепенно, но уверенно теряют позиции, украинские войска пытаются помешать врагу подтягивать резервы.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Враг теряет позиции постепенно, но достаточно уверенно. Перед ними сейчас стоит задача удержаться, подождать того момента, пока они подтянут резервы.

Поэтому командование планирует мероприятия таким образом, чтобы не дать врагу возможности этого сделать: устанавливаем огневой контроль, стараемся прекращать их логистическое снабжение, не даем им покоя и заставляем постоянно искать новые места дислокации".

Детали: По словам Гуменюк, враг продолжает маневрировать и, очевидно, к чему-то готовится.

В частности один из ракетоносителей зашел в пункт базирования. Сейчас в море один надводный и два подводных ракетоносителя, что в общем количестве составляет 16 ракет типа "Калибр" в готовности к использованию.

В то же время пресс-секретарь подчеркнула, что вернуть на боевое дежурство тот ракетоноситель врагу не сложно - это займет несколько часов.

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Напомним: Главное управление разведки украинского Минобороны отмечало, что в контексте вероятных массированных атак со стороны России не стоит привязываться к праздничным датам.

В Воздушных силах также неоднократно подчеркивали, что агрессор может нанести ракетные удары в любой момент и Силы обороны Украины находятся в постоянной готовности к этому.