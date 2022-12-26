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Бахмутський напрямок є одним з найважчих: 28 боєзіткнень та 225 артобстрілів за добу

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 грудня 2022, 15:27
Бахмутський напрямок є одним з найважчих: 28 боєзіткнень та 225 артобстрілів за добу
ілюстративне фото з сайту "Армія Inform"

Східний фронт наразі є головним епіцентром збройної боротьби проти агресора, а Бахмутський і Авдіївський напрямки та деякі частини Луганщини і — головними гарячими точками.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "Наприклад, тільки на Бахмутському напрямку за добу відбулося 28 боєзіткнень та 225 обстрілів різними калібрами артилерії та танками.

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Ворог втратив 90 людей вбитими і близько 110 пораненими. Таким чином наші ЗСУ мужністю, характером, злагодженістю не дають прорвати нашу оборону й постійно завдають втрат ворогу".

Деталі: Речник Східного угруповання військ ЗСУ припустив, що можна очікувати, що ворог, враховуючи власні шалені втрати та виснаженість військ, важкі погодні умови й стійкість нашої оборони, сповільнить свої дії. Збройні Сили України, зі свого боку, діятимуть з огляду на ту оперативну ситуацію, яка складеться.

Череватий зазначив, що на Луганському напрямку є підстави для оптимізму, але потрібно дочекатися завершення запланованих кроків Сил оборони.

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Пряма мова: "Там відбувається певна інерція перемоги, коли люди чекали подальшого руху і цей рух відбувався — розумно, продумано, грамотно. Постійно наші підрозділи рухалися і робили щось, щоб продовжувати цей рух. Але й враховували, що ворог там доволі потужно системно укріпився.

Така робота триває і зараз. На цьому напрямку є підстави для оптимізму. Крок за кроком відбувається необхідна діяльність, яка наближає щодня звільнення певних метрів-кілометрів нашої землі. Там працюють дуже професійні наші підрозділи, у тому числі, певно, одні з найкращих сьогодні в світі, десантно-штурмові війська".

Теми: війнаДонецька область
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