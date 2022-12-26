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Бахмутское направление - одно из самых тяжелых: 28 столкновений и 225 артобстрелов за сутки

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 декабря 2022, 16:27
иллюстративное фото с сайта "Армия Inform"

Восточный фронт сейчас является главным эпицентром вооруженной борьбы против агрессора, а Бахмутское и Авдеевское направления и некоторые части Луганщины и - главными горячими точками.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Например, только на Бахмутском направлении за сутки произошло 28 боестолкновений и 225 обстрелов различными калибрами артиллерии и танками.

Враг потерял 90 человек убитыми и около 110 ранеными. Таким образом наши ВСУ мужеством, характером, слаженностью не дают прорвать нашу оборону и постоянно наносят потери врагу".

Детали: Спикер Восточной группировки войск ВСУ предположил, что можно ожидать, что враг, учитывая собственные огромные потери и истощение войск, тяжелые погодные условия и устойчивость нашей обороны, замедлит свои действия. Вооруженные силы Украины, со своей стороны, будут действовать с учетом той оперативной ситуации, которая сложится.

Череватый отметил, что на Луганском направлении есть основания для оптимизма, но нужно дождаться завершения запланированных шагов Сил обороны.

Прямая речь: "Там происходит определенная инерция победы, когда люди ждали дальнейшего движения и это движение происходило - разумно, продуманно, грамотно. Постоянно наши подразделения двигались и делали что-то, чтобы продолжать это движение. Но и учитывали, что враг там довольно мощно системно укрепился.

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Такая работа продолжается и сейчас. На этом направлении есть основания для оптимизма. Шаг за шагом происходит необходимая деятельность, которая приближает ежедневно освобождение определенных метров-километров нашей земли. Там работают очень профессиональные наши подразделения, в том числе, вероятно, одни из лучших сегодня в мире, десантно-штурмовые войска".

Темы: войнаДонецкая область
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