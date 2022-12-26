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Суд дав 9 років в'язниці бойовику ОРДО, що пограбував українців в окупації

Євген КізіловПонеділок, 26 грудня 2022, 15:54
Суд дав 9 років в'язниці бойовику ОРДО, що пограбував українців в окупації
фото pixabay.com

Котелевський райсуд Полтави виніс обвинувальний вирок бойовику ОРДО, який під час окупації Руських Тишків Харківської області пограбував місцевих жителів на 400 тисяч гривень.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області

Дослівно: "Суд визнав винним бойовика так званої ДНР за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)... і призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Триває строк на апеляційне оскарження вироку".

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Деталі: Як встановило слідство, 23 лютого чоловік був призваний під час загальної мобілізації до лав так званої "армії ДНР" для участі в бойових діях проти України на боці РФ.

У березні в окупованих Руських Тишках бойовик отримав наказ від представника ЗС РФ проникнути в будинок чоловіка, який, за даними російської розвідки, передавав українським військовим координати розташування загарбників у селі.

Бойовик проник у будинок і пограбував власників - забрав їхні особисті речі та дорогоцінні ювелірні прикраси, завдавши матеріальної шкоди на суму майже 400 тис. грн.

ВІДЕО ДНЯ

У суді обвинувачений заявив про щире каяття у скоєному.

Теми: судОРДЛОв'язниця
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