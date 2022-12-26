Суд дал 9 лет тюрьмы боевику ОРДО, ограбившему украинцев в оккупации

Котелевский райсуд Полтавы вынес обвинительный приговор боевику "ДНР", который во время оккупации Русских Тишков Харьковской области ограбил местных жителей на 400 тысяч гривен.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области

Дословно: "Суд признал виновным боевика так называемой ДНР по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)... и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Идет срок на апелляционное обжалование приговора".

Детали: Как установило следствие, 23 февраля мужчина был призван во время всеобщей мобилизации в ряды так называемой "армии ДНР" для участия в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

В марте в оккупированных Русских Тишках боевик получил приказ от представителя ВС РФ проникнуть в дом мужчины, который, по данным российской разведки, передавал украинским военным координаты расположения захватчиков в селе.

Боевик проник в дом и ограбил владельцев - забрал их личные вещи и драгоценные ювелирные украшения, нанеся материальный ущерб на сумму почти 400 тыс. грн.

В суде обвиняемый заявил об искреннем раскаянии в содеянном.