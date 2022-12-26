Україна обговорює зі США визнання Росії державою-агресором – посол

Пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова заявила, що дипломатичний корпус у 2023 році буде зосереджений на тому, щоб американський Конгрес визначив правильний статус для Росії.

Про це, як передає "Європейська правда", Маркарова сказала в інтерв’ю "Суспільному".

Пані посол нагадала, що в США на законодавчому рівні закріплене поняття країни-спонсора тероризму, яке наразі присвоєне чотирьом країнам – Ірану, Кубі, Північній Кореї та Сирії.

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За її словами, Україна тривалий час вела переговори з партнерами про те, що Росію необхідно додати в список держав-спонсорів тероризму, щоб "її називали правильно і щоб включились обмеження, що дозволять ще більше ізолювати РФ". Водночас у Києві розуміють, "що вона (Росія) – не спонсор тероризму".

"Цей статус колись був придуманий саме для країн, які надають допомогу терористичним організаціям на їхній чи іншій території. А Росія сама терорист. Тобто це країна, у якої регулярна армія, уряд, президент, так би мовити, обраний. Вони всі військові злочинці. Вони всі займаються агресією і тероризмом. Тому одне питання- це як ми назвемо, так би мовити, Росію, інше питання – що за цією назвою стоятиме", – пояснила Маркарова.

За словами пані посла, один із альтернативних варіантів, який обговорювався між Україною та США, передбачає визначення нової категорії для Росії - наприклад країна-агресор, країна-терорист чи країна-агресор, яка здійснює терористичні акти щодо цивільного населення – та ухвалення відповідного закону в Конгресі.

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"Для нас це пріоритет, бо ми хочемо, по-перше, назвати правильно і надати оцінку законодавче і політично, а друге і найголовніше – це що ж буде в суті цих обмежень. І ми вважаємо, що мають бути максимальні обмеження, як під кутом зору законодавчого забезпечення, санкцій, обмежень, контролю експортних, які не дозволять Росії продовжувати вести цю війну. Це ще все в роботі. Це ключовий пріоритет на 2023 рік", – наголосила вона.

Раніше ЗМІ повідомляли про роботу в Конгресі США над швидким внесенням законопроєкту, який засудить Росію як державу-агресора, але про визнання РФ спонсором тероризму не йдеться. Таке визнання надасть президенту США нові санкційні повноваження щодо російських чиновників.

Визнання Росії державою-спонсором тероризму призвело б до міжнародної ізоляції Москви та змусило б США накладати додаткові обмеження на країни, які взаємодіють з Кремлем. Адміністрація Байдена раніше відкинула ці вимоги, заявивши, що це зв'язало б руки США у взаємодії з Росією в цілому і заблокувало б будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.